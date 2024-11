Coppa Davis, Berrettini accolto come una superstar al rientro a Roma: il desiderio per il 2025

Bagno di folla al rientro a Roma dopo il trionfo in Coppa Davis con la squadra azzurra per Berrettini, che ha espresso tutta la sua felicità e un desiderio per la prossima stagione

Che il tennis in Italia non sia più uno sport secondario non è certo una novità. Merito soprattutto di Jannik Sinner, certo, ma anche di un movimento profondo e ancora più vincente della generazione d’oro degli anni ’70. Non sorprende dunque che al rientro a Roma dopo il successo in Coppa Davis Matteo Berrettini si sia ritrovato di fronte a una fiumana di persone che lo hanno accolto come una vera superstar, con tanto di cori e applausi a non finire.

Berrettini accolto come una superstar a Roma

Tra i principali artefici della conferma azzurra in Coppa Davis c’è sicuramente Matteo Berrettini, che dopo due stagioni difficili tra infortuni e accanimento mediatico dovuto al gossip è tornato protagonista in campo, vincendo tre titoli nel 2024 e soprattutto tutti i singolari disputati in stagione in Davis e il doppio decisivo contro l’Argentina insieme all’amico Jannik Sinner.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Questi risultati hanno fatto esplodere nuovamente l’amore dei tifosi italiani nei confronti di Berrettini, che – rientrato a Roma verso le 13:50 di lunedì 25 novembre dopo il trionfo in Davis – è stato accolto da tantissimi tifosi, che gli hanno dedicato lunghi applausi e cori d’incitamento, come una vera e propria superstar.

Berrettini: “Questa è la Coppa Davis di tutti, non mia e di Sinner”

Oltre a dedicarsi ai tanti tifosi, Berrettini ha avuto tempo anche per parlare con la stampa, rilasciando un’intervista a SportMediaset in cui ha parlato del successo in Coppa Davis e non solo: “Non sono solo le Finals mie e di Sinner, ma di tutti i componenti, perché abbiamo la fortuna di avere una squadra lunghissima. Noi siamo stati bravi a essere pronti nella fase finale, ma a Bologna Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli hanno fatto altrettanto, i ragazzi del doppio si sono mostrati molto disposti anche a non scendere in campo, cosa per niente scontata. Io e Jan abbiamo portato i punti decisivi a casa, ma gli altri ci hanno sostenuto e questa è la forza del gruppo.

Probabilmente ci metterò qualche giorno a realizzare bene quello che abbiamo fatto. E’ stata una settimana intensissima, un anno lungo, ma sono super contento e ho ancora più consapevolezza del livello espresso, del gruppo che abbiamo creato e delle emozioni che abbiamo condiviso”.

Il desiderio di Berrettini per il 2025

Il 2024 sembra aver fatto tornare il sorriso a Berrettini anche in campo. Merito non solo dei titoli, ma delle tante emozioni provate come dice lui stesso, che si augura possano ripetersi l’anno prossimo: “Sotto l’albero voglio trovare questi momenti, questi sorrisi, queste emozioni, perché alla fine sono queste le cose che mi fanno alzare la mattina con la voglia di allenarmi forte e cercare di migliorarmi ogni giorno. Ho compreso che alla fine questa è la cosa più importante al di là dei risultati, delle coppe e dei titoli. Il modo in cui ci arrivi è la cosa più importante e quindi spero in un 2025 pieno di emozioni”.