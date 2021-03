Coppa Davis, Binaghi: "Stiamo facendo di tutto per giocare a Torino"

C’è moderato ottimismo riguardo alla possibilità di vedere la Coppa Davis a Torino. Come anticipato nei mesi scorsi la città italiana diventerà o almeno questo è il piano, capitale del tennis visto che ospiterà le ATP Finals (dal 14 al 21 novembre).

L’idea è quella di ospitare anche la Coppa Davis che si giocherà in 3 città in 11 giorni. Angelo Binaghi, presidente FIT ne ha parlato ella trasmissione radiofonica “La Politica nel Pallone”: “Abbiamo partecipato a una gara con altre nazioni. Stiamo facendo di tutto per poter giocare i gironi e i quarti di Coppa Davis in casa. Non lo stiamo facendo solo per portare il grande tennis a Torino, perché ci sarà già la settimana precedente. Vogliamo dare un vantaggio alla nostra nazionale, che non si pone limiti e punta a vincere“.

Vantaggio collegato al discorso pubblico che però sara una questione da vedere di mese in mese.

OMNISPORT | 30-03-2021 12:42