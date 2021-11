Coppa Davis, Cilic: “Jannik Sinner ha giocato molto bene e continuerà a crescere”

30-11-2021 13:01

L’Italia purtroppo ieri ha dovuto dire addio alla Coppa Davis. Non sono bastate le grandi prestazioni di Jannik Sinner per permettere agli azzurri di passare il turno contro la Croazia e accedere alle semifinali.

I tennisti balcanici sono riusciti ad avere la meglio e a qualificarsi per le semifinali dove incontreranno la vincente della sfida tra la Serbia di Novak Djokovic e il Kazakistan. Cilic ha voluto però soffermarsi su quanto visto in campo contro Jannik Sinner, esprimendo le sue considerazioni in termini molto positivi nei confronti del nostro tennista.

“Sono molto orgoglioso della mia squadra e molto felice per la vittoria. Abbiamo dato tutto quello che avevamo e abbiamo meritato di vincere. Contro Sinner ho giocato molto bene fino al momento in cui ho servito per il match (sul 6-3 e 5-4), ma poi le cose sono cambiate completamente. Ero decisamente giù di morale dopo la sconfitta ma ero convinto che saremmo stati in grado di vincere nel doppio. Jannik è molto giovane e sta già giocando già molto bene. Potrà solo migliorare in futuro”, le parole in conferenza stampa di Cilic.

