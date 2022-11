Coppa Davis, ecco il ranking. Italia settima

30-11-2022 13:39

L’Italia guadagna tre posizioni nei Davis Cup Nations Rankings, la classifica per nazioni basato sui risultati delle nazioni negli ultimi quattro anni in Coppa Davis. Decima alla fine del 2021, la nazionale azzurra chiude il 2022 al settimo posto in questa classifica che vede ancora al comando la Croazia, semifinalista quest’anno.

La Croazia è una delle otto nazioni ad aver occupato la vetta della classifica da quando il ranking è stato introdotto nel 2001, insieme ad Argentina, Australia, Francia, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Russia e Spagna. Già numero 1 dei Davis Cup Nations Rankings tra il novembre del 2005 e il dicembre del 2006, la Croazia è tornata ad occupare la posizione più ambita tra le nazione l’anno scorso dopo la finale raggiunta alle Davis Cup Finals.