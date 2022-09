Coppa Davis, i risultati di oggi: Svezia-Argentina 2-0

13-09-2022 22:31

E’ da poco terminata la prima giornata di Coppa Davis. Per quanto riguarda il Girone A, in corso di svolgimento a Bologna, la Svezia ha superato per 2-0 l’Argentina, in attesa di Italia-Croazia in programma domani alle 15. Di seguito tutti i risultati della giornata, anche degli altri gironi.

GIRONE A (Bologna)

Italia – Croazia – Argentina – Svezia

GIRONE B (Valencia)

Spagna – Canada – Serbia – Corea del Sud

GIRONE C (Amburgo)

Australia 1-0 (3-0) – Francia – Germania – Belgio 0-1 (0-3)

GIRONE D (Glasgow)

Usa – Gran Bretagna – Kazakistan – Olanda

TUTTI I RISULTATI

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE

Belgio-Australia 0-3

Kubler b. Bergs 6-4 1-6 6-3

De Minaur b. Goffin 6-2 6-2

Ebden/Purcell b. Gille/Vliegen 6-1 6-3

Argentina-Svezia 0-2

E. Ymer b. Baez 6-4 3-6 7-6(4)

M.Ymer b. Schwartzman 6-2 6-2

Canada-Corea del Sud 1-1

Pospisil b. Hong 4-6 6-1 7-6(5)

Kwon b. Auger Aliassime 7-6(5) 6-3

Kazakistan-Olanda 0-1

Griekspoor b. Kukushkin 6-1 3-6 6-3