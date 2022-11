Coppa Davis, il capitano Dancevic avvisa l'Italia

25-11-2022 18:33

In vista della semifinale tra Italia e Canada in Coppa Davis, il capitano Dancevic ha le idee chiare: “Essere in semifinale è una sensazione incredibile, anche se abbiamo dovuto impegnarci fino alla fine. I tedeschi sono una squadra straordinaria e solo lottando siamo riusciti ad avere la meglio. I ragazzi hanno giocato un buon tennis. Anche la nostra panchina e tutto lo staff sono stati fondamentali: tutti hanno dato il massimo. Sembra quasi si siano nutriti l’uno con l’entusiasmo dell’altro, è questo che secondo me ha fatto la differenza, La chiave del nostro successo penso sia stata l’esperienza del veterano della squadra Vasek Pospisil”.

Dancevic ammette: “Con questa carica sono sicuro che potremo battere qualsiasi squadra al mondo. È stato bellissimo guardarli dalla panchina, hanno messo in mostra un grande cuore. Ora abbiamo un’altra partita da giocare sabato e dobbiamo concentrarci per recuperare al più presto per il match contro l’Italia. Tutte e quattro le squadre arrivate in semifinale possono vincere la Coppa e lo farà chi riuscirà a essere efficace nei momenti determinanti dei match. Poi, certo, conterà anche la fortuna”.