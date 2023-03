Ci sarà una rivincita: "Come l'anno scorso troviamo nel girone chi ci aveva eliminato, il Canada, il Cile è una novità tutta da scoprire".

29-03-2023 19:58

Dopo aver sfiorato l’impresa nel 2022, il capitano azzurro Filippo Volandri lancia la sfida: “Mai come adesso i gironi di Coppa Davis sono stati livellati, come un anno fa, in cui avevamo ritrovato a Bologna la Croazia, stavolta incrociamo il Canada nostro giustiziere (e poi vincitore) alle Finals di Malaga. Abbiamo voglia di prenderci una rivincita, ma non trascureremo la Svezia, battuta a Bologna grazie al doppio, e il Cile, una Nazionale che non abbiamo affrontato nelle ultime stagioni e che vanta giocatori del calibro di Garin e Jarry. L’Italia deve ragionare una partita alla volta: il primo passo sarà lavorare sulla squadra, un concetto fondamentale; cercheremo di essere al massimo, per poter poi dare tutto contro avversarie toste”.

La chiosa spetta a Jannik Sinner: “Tutte le volte che scendi in campo per l’Italia è una sensazione speciale; il gruppo è coeso e non vede l’ora di ricevere il supporto dei nostri tifosi, con il loro aiuto e il nostro spirito punteremo a raggiungere la Final Eight”.