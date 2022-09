Coppa Davis, Italia batte Svezia 3-0: alla fase finale ci saranno gli USA

18-09-2022 22:47

L’Italia si qualifica alla fase finale di Coppa Davis imponendosi per 2-1 sulla Svezia e conclude imbattuta il proprio girone, quello disputato a Bologna, vincendo oltre che con gli scandinavi (qualificati per secondi), con Croazia ed Argentina. Gli azzurri disputeranno la fase ad eliminazione diretta a Malaga tra il 22 ed il 27 novembre prossimi, dove affronteranno gli Stati Uniti. “Volevamo vincere anche questa partita, dare un segnale. Questa squadra vuole andare veloce passo dopo passo. Siamo felicissimi, tutti hanno fatto la loro parte, chi ha giocato e chi no, il pubblico, chi ha reso questo evento possibile. E’ stato un evento di squadra, siamo orgogliosi. Abbiamo studiato tutti gli avversari, in particolare gli USA che sono fortissimi, come tutte le squadre che vanno a Malaga. Loro hanno forti giocatori, ma ne abbiamo anche noi. I ragazzi sono stati strepitosi, sono arrivati da New York in condizioni totalmente diverse, specie Matteo e Jannik, ma sono stati strepitosi tutti”, le parole di Volandri, CT italiano, alla Rai a margine della gara.