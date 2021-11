Coppa Davis, Jannik Sinner: "Non guardo oltre la Croazia"

29-11-2021 12:35

Devastante l’impatto di Jannik Sinner in Coppa Davis. Due matche e due vittorie. Tre giorni fa ha demolito il quotato statunitense John Isner, sabato invece ha sconfitto l’arcigno colombiano Daniel Galan.

E’ grazie a lui se l’Italia ha conquistato i primi due punti cruciali per poi qualificarsi con pieno merito ai quarti di finale della massima competizione mondiale per Nazionali di tennis.

Oggi Jannik Sinner tornerà in campo in occasione del quarto di finale contro la Croazia. L’azzurro, attuale numero 10 del ranking ATP, sarà chiamato a fronteggiare il veterano Maric Cilic, numero 30 al mondo e già vincitore degli US Open nel 2014 (oltre che dell’Insalatiera nel 2018). Match non certo facile per l’altoatesino che ci ha comunque già abituato ad imprese importanti.

Jannik Sinner ha analizzato la situazione ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Come dico sempre, pensiamo a un match per volta, non mi piace guardare oltre la Croazia e soprattutto non serve. Certo siamo felici di quello che abbiamo fatto fin qui, io mi sono anche divertito a giocare il doppio e mi dispiace soltanto che l’abbiamo perso per poco. Credo che la forza del nostro gruppo sia che tutti stiamo dando ogni goccia di energia che abbiamo dentro, in partita e in allenamento“.

