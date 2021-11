Coppa Davis, la fiducia di VolandrI: "Ho quattro titolari"

21-11-2021 11:41

Archiviate le Atp Finals con qualche rimpianto per il precoce ritiro di Matteo Berrettini, ma anche con tanto orgoglio per le ottime prove offerte da Jannik Sinner, per l’Italia del tennis è tempo di pensare alle finali di Coppa Davis.

A Torino tra il 26 e il 28 novembre gli azzurri affronteranno Stati Uniti e Colombia nel girone che metterà in palio un posto per il tabellone ad eliminazione diretta di dicembre.

Il capitano non giocatore Filippo Volandri, all’esordio nel ruolo, dovrà fare a meno proprio di Berrettini, il cui posto tra i convocati è stato preso da Simone Bolelli.

Volandri si è comunque detto molto fiducioso per le potenzialità della propria squadra, che dovrà verosilmmente giocarsi il primo posto con gli Usa di Opelka, Fritz ed Isner: “Potenzialmente ho quattro titolari – il parere di Volandri – E Bolelli ci porta esperienza per il doppio. Saremo la squadra col servizio migliore e questo può fare la differenza“.

I dubbi di formazione dovrebbero essere sciolti a favore di Lorenzo Sonego come secondo singolarista dopo Jannik Sinner, con Bolelli e Fognini impegnati nel doppio.

