Coppa Davis, la scelta di Volandri: allertato Bolelli

17-11-2021 12:33

La decisions di Matteo Berrettini di non proseguire le Atp Finals, lasciando spazio aù Jannik Sinner, lascia aperta una speranza circa la presenza del tennista romano alla fase finale della Coppa Davis, ultimo appuntamento della stagione tennistica.

Le condizioni di Berrettini dopo l’infortunio agli addominali subito contro Zverev sono in miglioramento, non abbastanza per tornare in campo dopo 48 ore, ma magari per mettersi a disposizione del capitano non giocatore dell’Italia Filippo Volandri per i match contro Stati Uniti e Colombia, in programma sempre a Torino il 26 e il 28 novembre.

Volandri spera ovviamente di poter contare su Matteo, regolarmente convocato, ma ha già scelto l’eventuale sostituto, che non sarà Gianluca Mager, bensì Simone Bolelli.

L’esperto atleta bolognese è già stato allertato. La decisione di Volandri fa quindi pensare che verrà modificata anche la formazione del doppio, con Bolelli, tra i migliori interpreti mondiali nella specialità, che giocherà in coppia con Fabio Fognini.

Il ligure si giocherebbe poi con Lorenzo Sonego il ruolo dell’altro singolarista dopo Jannik Sinner, pronto a diventare il numero 1 dell’Italia in Davis.

OMNISPORT