Coppa Davis, l'Italia si propone di ospitare le finali per cinque anni

12-12-2021 15:14

Con le Nitto ATP Finals l’Italia è finalmente diventata un punto centrale del tennis Mondiale. Molti tennisti in questo paio d’anni si sono distinti tra molti, come Matteo Berrettini e Jannik Sinner, entrambi vincitori di tornei prestigiosi. Ed ora il nostro paese si candida anche per ospitare le finali delle prossime cinque edizioni della Coppa Davis.

A dichiararlo è stato il presidente della FIT (Federazione Italiana Tennis) Angelo Binaghi, che è intervenuto a Cagliari in occasione delle Cupra finals di padel, organizzata proprio nella città sarda. Questo si inserisce nell’ottica di una modifica della Coppa Davis, che prevede una Final4 da giocarsi in un’unica sede. Al torneo, ancora una volta rivoluzionato, dovrebbero partecipare sedici nazionali, divise in quattro gironi da quattro, al termine dei quali le prime due accederanno alla fase ad eliminazione diretta.

OMNISPORT