Coppa Davis, Reilly Opelka: “Italia favorita, non siamo quelli del passato”

24-11-2021 11:36

Si avvicina il match di esordio per l’Italia in coppa Davis: gli azzurri scenderanno in campo venerdì 26 novembre (ore 16.00) per incrociare gli americani in un match che già il sapore dello spareggio e che sarà quindi determinante per il cammino della nostra Nazionale nella massima competizione tennistica a squadre.

Una vittoria contro la nazionale a stelle e strisce ci spalancherebbe la qualificazione ai quarti, al contrario, una sconfitta, costringerebbe gli azzurri a sperare verosimilmente nel ripescaggio riservato alle due migliori seconde classificate tra i sei raggruppamenti.

I ragazzi di capitan Volandri se la dovranno giocare fino all’ultimo punto: gli americani infatti, puntano tanto sull’altezza e sul servizio. John Isner (210 cm) e Reilly Opelka (211 cm) proprio ieri si sono allenati nel capoluogo piemontese sono pronti per scendere in campo e dare battaglia a SInner e co.

Lo stesso Opelka, quest’anno semifinalista al Masters 1000 di Roma, è parso decisamente scaramantico nelle dichiarazioni della vigilia (riportate dal Corriere dello Sport) e ha ribadito che l’Italia è favorita: “Hanno una formazione fortissima, mentre noi siamo molto cambiati. In passato abbiamo vinto molti titoli, ma questo non ha nulla a che vedere con il nostro team“.

