Coppa Davis, Sinner in panchina: le considerazioni di Vagnozzi

15-09-2022 12:21

Buona la prima per l’Italia in Coppa Davis. Buon esordio per Berrettini e Musetti, che hanno battuto rispettivamente Coric 6(4)-7, 6-2, 6-1 e Borna Gojo 6-4, 6-2. Nessun problema nel doppio per Fognini e Bolelli, vittoriosi 3-6, 7-5, 7-6(3) su Mektic e Pavic. In panchina Sinner, pronto però a dire la sua per i colori azzurri.

Il tecnico azzurro Vagnozzi infatti, parlando di Sinner a Sky Sport, ha spiegato la situazione dell’altoatesino: “A Jannik abbiamo dato una giornata in più per allenarsi e recuperare dalle fatiche di New York da dove è arrivato un po’ acciaccato. Avrà tutto il tempo per essere in forma e pronto alla prossima sfida“.

Qualcuno ha pensato a un’esclusione dopo la sconfitta al quinto set contro Carlos Alcaraz negli US Open, ma Vagnozzi ha voluto precisare: “Non c’entra nulla anche perché dagli US Open può trarre spunti molto positivi. Vi racconto un aneddoto. La notte che siamo arrivati mi ha scritto: “Non vedo l’ora di andare in campo, voglio giocare e migliorare”. Negli ultimi due Slam ha perso dai due vincitori, ma i passi avanti si vedono e siamo contenti. Dobbiamo andare avanti così“.