Coppa Davis, trionfo Russia in finale con Rublev e Medvedev

05-12-2021 19:37

La Russia trionfa in finale contro la Croazia e si aggiudica così la Coppa Davis. Prima Rublev e poi Medvedev non lasciano scampo rispettivamente a Gojo e Cilic. Dopo 15 anni il titolo torna in Russia.

Nel primo match non riesce l’impresa a Borna Gojo, vera sorpresa di questa Coppa Davis. Questa volta il croato non ha potuto molto contro Rublev, perdendo in due set ma lottando nel secondo. Il russo chiude il primo 6-4, decisivo il break nel settimo game. Nel secondo set Gojo punta molto sul servizio e cambia la partita. Si procede così fino al tie break, dove Riblev è più freddo e chiude i conti 6-4 7-6.

Al termine del match vinto contro Gojo, Rublev ha caricato Medvedev: “Ho grandissima fiducia in daniil. È ovvio che siamo nervosi, c’è in palio davvero tanto”.

E il compagno non delude. Medvedev parte bene contro Cilic in un primo set combattuto fino alla fine punto a punto. Il russo riesce a chiudere 7-6 solo dopo il tie break, nonostante i mini-break, il croato non è riuscito a portarsi in vantaggio. Nel secondo set il numero due al mondo domina invece sotto tutti gli aspetti, mentre l’avversario accusa la stanchezza. Alla fine sarà 6-2, Coppa Davis alla Russia.

OMNISPORT