31-12-2021 17:08

Per la terza volta consecutiva e per la quarta negli ultimi cinque anni il gigante e lo slalom femminili in programma originariamente sulla pista Pohorje di Maribor e poi cancellate si disputeranno sempre in Slovenia ma a Kranjska Gora, sulla Podkoren, molto più adatta alle caratteristiche delle azzurre: l’anno scorso Marta Bassino ci vinse due volte tra le porte larghe. I giorni in cui si svolgeranno rimangono gli stessi, e cioè sabato 8 e domenica 9 gennaio.

OMNISPORT