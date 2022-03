19-03-2022 18:09

La slovena Andreja Slokar riporta al successo il suo paese in uno slalom femminile di Coppa del Mondo dopo oltre sette anni aggiudicandosi quello delle finali disputato a Meribel. Secondo posto a 48 centesimi per la tedesca Lena Duerr, che era in testa dopo la prima manche e che ancora una vlta non è riuscita a vincere. Terza a 81 centesimi la vincitrice della coppa di specialità, la slovacca Petra Vlhova. Nessuna azzurra è riuscita a qualificarsi per questa gara.

OMNISPORT