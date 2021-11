Coppa del Mondo: Davidova trionfa nella 15 km di Oestersund, lontane le azzurre

27-11-2021 13:57

La gara di apertura della Coppa del Mondo femminile di biathlon, la 15 km di Oestersund, la cosiddetta “individuale”, è andata a Marketa Davidova. La 24enne ceca, campionessa del mondo in carica del format, non ha commesso alcun errore al poligono malgrado sia considerata da qualcuno una tiratrice scarsa e ha trionfato precedendo di 1’17”7 l’austriaca Lisa Theresa Hauser e di 1’23”0 la tedesca Denise Hermann, entrambe autrici di un errore. Trentesima con cinque erroei la detentrice della sfera di cristallo, la norvegese Tiril Eckhoff.

Lontane dalle prime posizioni le azzurre: la migliore è stata Lisa Vittozzi, che con 3 errori al primo poligono, pur non sbagliando più negli altri tre ha pregiudicato le chance di un buon piazzamento finendo tredicesima. Ancora peggio è andata a Dorothea Wierer, trentasettesima con due errori in entrambe le sessioni di tiro in piedi ma soprattutto bloccata da un problema alla carabina nella terza serie di tiri che le ha fatto perdere quasi un minuto.

OMNISPORT