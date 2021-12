Coppa del Mondo di Calgary, Francesca Lollobrigida vince anche la mass start

13-12-2021 00:31

Dopo aver vinto sui 3000 metri due giorni fa, Francesca Lollobrigida si ripete nella tappa di Coppa del Mondo a Calgary trionfando anche nella mass start, da sempre la sua gara preferita tanto da aggiudicarsi tre gare in questo format sulle quattro totali vinte in Coppa. La 30enne nativa di Frascati, pronipote della celeberrima attrice Gina, diventa una delle candidati naturali per le medaglie olimpiche di Pechino 2022. Sull’ovale canadese ha battuto nella finale la beniamina di casa Ivanie Blondin e la russa Elizaveta Golubeva. Nella classifica del trofeo di specialità è seconda a 34 punti da Blondin.

OMNISPORT