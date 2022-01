15-01-2022 21:10

Nella tappa della Coppa del Mondo di fioretto femminile a Poznan è subito grande Italia. A trionfare per la seconda volta su due gare stagionali è stata Alice Volpi che in finale ha battuto la canadese Eleonoar Harvey per 15-10. Sul gradino più basso del podio ci salgono la cinese Qingyuan Chen e Martina Favaretto, quest’ultima battuta proprio da Volpi in semifinale.

OMNISPORT