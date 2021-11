Coppa del Mondo di snowboard cross: subito due podi per l'Italia

28-11-2021 10:53

Comincia bene la stagione di Coppa del Mondo di snowboard cross per Michela Moioli. La 26enne bergamasca di Alzano Lombardo campionessa olimpica in carica si è classificata terza nella prima gara stagionale a Secret Garden, che malgrado il nome si trova in Cina: la gara è stata infatti un test preolimpico nella località dove si svolgeranno i Giochi di Pechino 2022. La vittoria è andata alla fuoriclasse ceca Eva Samkova, al diciottesimo successo in Coppa, che nella finale ha battuto la britannica Charlotte Bankes, che ha corso per tanti anni per la Francia prima di tornare con i colori del suo paese di nascita, Moioli e l’austriaca Pia Zerkhold.

Un podio per l’Italia anche nella corrispettiva gara maschile: Omar Visintin, 32enne altoatesino di Lagundo, è infatti arrivato secondo, battuto soltanto dall’austriaco Alessandro Haemmerle, terzo lo statunitense Nick Baumgartner, quarto l’altro austriaco Jakob Dusek.

OMNISPORT