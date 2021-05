Coppa del Mondo di Tokyo, due pass olimpici per l'Italia

Due coppie azzurre si sono qualificate per i Giochi di Tokyo nelle due gare sincro dal trampolino 3 metri. Nella femminile Elena Bertocchi e Chiara Pellacani si sono classificate terze con 283,77 punti nella gara della Coppa del Mondo che si sta disputando proprio a Tokyo alle spalle delle cinesi Chen Yiwen e Chang Yani (317,16) e delle canadesi Jennifer Abel e Melissa Citrini Beaulieu (289,98). Vale la pena ricordare che Tania Cagnotto e Francesca Dallapè a Rio 2016 conquistarono l’argento olimpico proprio in questa gara. In campo maschile il bigliettolo hanno conquistato Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, quinti col record personale di punti, 412,68.

OMNISPORT | 02-05-2021 13:13