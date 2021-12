20-12-2021 19:28

La Coppa del Mondo femminile continua a perdere pezzi pregiati per positività al Covid-19. Dopo la svizzera Lara Gut e la neozelandese Alice Robinson è la volta dell’austriaca Katharina Liensberger, campionessa del mondo in carica di parallelo e slalom e vincitrice dell’ultima coppa delle porte strette, trovata positiva venerdì scorso a un controllo. Anche lei, come le altre due ragazze, salteranno i due giganti di Courchevel di domani e mercoledì.

