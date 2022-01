Coppa del Mondo: i fiorettisti azzurri vincono a Parigi

16-01-2022 20:52

A Parigi, nella Coppa del Mondo di fioretto maschile, l’Italia con Daniele Garozzo insieme ad Alessio Foconi, terzo ieri nella prova individuale, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi hanno vinto la gara a squadre dominando in finale la Francia per 45-20. A Poznan invece le fiorettiste, che ieri avevano piazzato Alice Volpi prima e Martina Favaretto terza, hanno perso con la Polonia nei quarti di finale. A Tbilisi nella sciabola femminile Rossella Gregorio è finita terza, battuta in semifinale dalla francese Caroline Queroli, poi vincitrice in finale sulla greca Theodora Gkountoura.

OMNISPORT