Coppa del Mondo: l'Italia per le gare di St. Moritz e Val d'Isère

07-12-2021 10:23

Nove azzurre saranno impegnate nei due superG femminili in Svizzera, tredici azzurri nelle gare tecniche in Francia.

Dopo la trasferta nordamericana la Coppa del Mondo di sci alpino torna in Europa. Nel prossimo fine settimana sono in calendario due superG femminili a St. Moritz, in Svizzera, mentre a Val d’Isère, in Francia, andranno in scena un gigante e uno slalom maschili.

Saranno nove le azzurre impegnate in Alta Engadina: Marta Bassino, rimasta in Europa ad allenarsi, Federica Brignone, Nadia Delago, Nicol Delago, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi e Karoline Pichler.

Nrl gigante in Savoia scenderanno in pista Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Alex Hofer, Simon Maurberger, Riccardo Tonetti, Alex Vinatzer e Hannes Zingerle. Il giorno dopo in slalom, oltre a Maurberger e Vinatzer, ci saranno Stefano Gross, Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli e Tommaso Sala.

