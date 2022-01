Coppa del Mondo, rinviato lo Slalom Maschile di Zagabria: si recupera domani

05-01-2022 18:17

A causa delle pessime condizioni meteo, nella giornata di oggi è stato cancellato lo slalom maschile di sci alpino a Zagabria valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. La prima manche si sarebbe dovuta disputare per le 15:30.

Il forte vento e la nebbia fitta hanno causato la cancellazione della competizione. Inizialmente si era optato per il rinvio, ma poco dopo si è deciso per l’annullamento. Anche perché, ad aspettare ancora, sarebbe diventato troppo caldo e la già poca neve presente in pista si sarebbe ulteriormente sciolta.

Il recupero è stato fissato nella giornata di domani, giovedì 6 gennaio. Prima manche in programma alle ore 15:45, seconda manche dalle 18:40.

OMNISPORT