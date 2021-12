Coppa del Mondo sci alpino: Luca De Aliprandini 2° sulla Gran Risa

20-12-2021 15:20

C’è sempre una prima volta, e quando arriva ha un sapore davvero stupendo. Grandissima prova sulle nevi dell’Alta Badia per Luca De Aliprandini, 31 anni di Cles, in Trentino, che conquista un secondo posto magistrale sulle nevi della stupenda pista nel complesso della Gran Risa alle spalle solamente dello svizzero Odermatt. Si tratta del primo podio assoluto in Coppa del Mondo per il trentino, e arriva in una delle pista più iconiche di tutte.

Già argento Mondiale in gigante a Cortina d’Ampezzo 2021, l’argento sulla Gran Risa nello slalom gigante arriva dopo una prima manche ottima, conclusa al secondo posto (e dove ha avuto pure il coraggio di scuotere la testa sconsolato) e una seconda manche altrettanto buona, che ha confermato solo il risultato della prima.

Queste le sue parole al termine della discesa:

“Non avvertivo un feeling così buono, ma a volte non senti di aver fatto una gran manche e invece gli sci vanno…[..] Sono stato costante nelle prime gare, poi una volta che si inizia a essere costanti si lotta per il podio e la vittoria. Nella prima manche ho sciato veloce, nella seconda ho studiato e ho corso con la testa, amministrando il vantaggio sul terzo, con l’obiettivo di non commettere errori. Il podio non è una svolta, ma una conferma, un premio alla costanza”.

Questa la top-10 e i distacchi:

M. Odermatt (Svizzera) 2:26.07

L. De Aliprandini (Italia) +1.01

A. Schmid (Germania) +1.09

H. Kristoffersen (Norvegia) +1.11

M. Feller (Austria) +1.48

J. Murisier (Svizzera) +1.52

R. Windingstad (Norvegia) +1.68

S. Brennsteiner (Austria) +1.68

M. Faivre (Francia) +1.70

R. Radamus (USA) +1.76

