Coppa di Germania, il Lipsia vola in finale

La truppa di Marco Rose annienta il Friburgo e aspetta la vincente di Stoccarda-Eintracht Francoforte.

02-05-2023 23:56

E’ il Lipsia la prima finalista nella Coppa di Germania: netto il successo sul malcapitato Friburgo, 5-1.

Il primo tempo chiude i conti, la formazione in trasferta va a bersaglio con Dani Olmo, Heinrichs, Szoboszlai e Nkunku: di Gregoritsch la rete della bandiera del Friburgo, con il talento magiaro che si regala la doppietta in pieno recupero, nonostante il Lipsia sia in 10 per il rosso al difensore Gvardiol. Sono pronte a conquistare l’ultimo atto Stoccarda ed Eintracht Francoforte: il Lipsia è campione in carica, dopo aver battuto ai rigori proprio il Friburgo di Vincenzo Grifo e conquistato così il primo trofeo della sua storia.