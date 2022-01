Coppa Italia 2021-2022, Atalanta-Venezia: le formazioni ufficiali

12-01-2022 17:30

Si alza il sipario sugli ottavi di finale di Coppa Italia.

Le prime due squadre a giocarsi l’ingresso tra le migliori 8 del torneo saranno Atalanta e Venezia, di fronte al Gewiss Stadium alle ore 17.30.

Gian Piero Gasperini e Paolo Zanetti hanno optato per un ampio turnover in vista dei rispettivi, importanti impegni di campionato, in entrambi i casi scontri diretti: l’Atalanta riceverà l’Inter domenica sera, il Venezia affronterà in casa l’Empoli domenica alle 15.

Nella Dea c’è il giovane Scalvini dal primo minuto in difesa e Miranchuk sulla trequarti.

Nel Venezia, schierato con una quasi inedita difesa a tre, si rivede a centrocampo Fiordilino e Lezzerini in porta, quest’ultimo out da settembre.

Chi passerà il turno affronterà ai quarti la vincente di Sassuolo-Cagliari.

Atalanta-Venezia, le formazioni ufficiali.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Palomino, Demiral; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Pezzella; Pessina, Miranchuk; Muriel. All.: G. Gasperini.

Venezia (3-4-2-1): Lezzerini; Svoboda, Ampadu, Caldara; Crnigoj, Fiordilino, Tessman, Molinaro; Kiyine, Johnsen, Okereke. All.: P. Zanetti.

