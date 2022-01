Coppa Italia 2021-2022, Sassuolo-Cagliari: le probabili formazioni

19-01-2022 08:48

Si gioca stasera alle 17.30 la sfida tra Sassuolo e Cagliari che vale gli ottavi di finale della Coppa Italia. Chi vincerà al Mapei Stadium sfiderà nei quarti il prossimo 9 febbraio la Juventus che ieri ha sconfitto ed eliminato la Sampdoria con un secco 4-1.

Ampio turn over per Dionisi, solo in attacco dovrebbero esserci diversi nomi ‘pesanti’: tra questi Berardi, che non ha giocato in campionato col Verona per squalifica, ma anche Raspadori e Defrel che farà rifiatare Scamacca. Almeno tre i primavera titolari dal primo minuto.

Mazzarri schiererà Pavoletti in avanti visto che salterà la Fiorentina in campionato per squalifica, ma anche lui farà tanti cambi nell’assetto titolare: Radunovic in porta, Iovu, Carboni e Obert in difesa, in mediana dovrebbe essere confermato Deiola al centro e Lykogiannis a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Paz, Ayhan, Ruan, Muldur; Harroui, Aucelli; Berardi, Raspadori, Mata; Defrel. All. Dionisi.

Cagliari (4-4-2): Radunovic; Iovu, Carboni, Obert; Cavuoti, Ladinetti, Kourfalidis, Lykogiannis, Desogus; Gagliano, Pavoletti. All. Mazzarri.

