Coppa Italia 2022-2023, Atalanta-Spezia: le probabili formazioni

19-01-2023 09:22

L’Atalanta e la Coppa Italia, una storia che si è interrotta nelle ultime edizioni sul momento più bello, ovvero in finale contro Lazio (2019) e Juventus (2021): Gasperini, che in campionato è attaso dopo la goleada alla Salernitana allo Stadium, deve evitare la trappola Gotti e ritrovare l’Inter nel turno successivo, per riuscire nell’intento si affida alla coppia colombiana in attacco, Muriel-Zapata con Lookman-Hojlund che riposeranno; il tecnico di Grugliasco conta sul feeling tra Pasalic e gli Aquilotti, sua vittima prediletta. Lo Spezia, che come la Dea domenica affronterà una rivale di tutto rispetto (la Roma), vuole proseguire il momento magico e fare filo da torcere ai bergamaschi, con Nzola pericolo numero uno appoggiato là davanti da Verde.

Queste le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Okoli, Demiral, Djimsiti; Zortea, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Muriel, Zapata. All.: Gasperini.

Spezia (3-5-2): Dragowski; Amian, Kiwior, Caldara; Moutinho, Bourabia, Esposito, Zurkowski, Reca; Verde, Nzola. All.: Gotti.

Arbitro: Sig. Colombo di Como.

Il calcio d’inizio del Gewiss si terrà alle 15,00.