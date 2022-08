Coppa Italia 2022-2023: il programma di oggi

08-08-2022 12:25

Continua oggi il progrmma delle partite di Coppa Italia, valido per i trentaduesimi di finale.

In campo oggi, tre squadre di serie A. Apre il programma alle ore 17.45 Genoa-Benevento. I grifoni appena retrocessi troveranno un ostacolo importante sulla loro strada che dirà molto sulla condizione dei rossoblù, dati come favoriti per il ritorno in Serie A.

Alle ore 18.00 scende in campo il Sassuolo. Derby emiliano contro il Modena appena promosso nella serie cadetta dopo anni di Serie C e D. Alle 21.00 in campo la Cremonese che affronta la Ternana. Le Fere già guastafeste lo scorso anno dell’esordio ufficiale del Bologna in Coppa Italia (si imposero al Dall’Ara per 5-4) cercano il colpaccio in lombardia.

Proprio il Bologna, sempre alle 21.00 scende in campo contro il Cosenza che lo scorso campionato ha vinto i play out, rimanendo di fatto, nel campionato cadetto.