Coppa Italia 2022-2023, Juventus-Lazio: le probabili formazioni

Allegri recupera Chiesa, Sarri punta sulla verve di Felipe Anderson e sul fiuto di Immobile: chi vince trova l'Inter in semfinale.

02-02-2023 09:05

Una serata che può valere una stagione: allo Stadium, caduto per la prima in campionato quattro giorni fa grazie al Monza, c’è in palio la semifinale di Coppa Italia, una sorta di finale anticipata, dato che Cremonese e Fiorentina saranno sulla carta un avversario morbido.

Allegri e Sarri cercheranno di calare le carte più interessanti: i bianconeri recuperano Chiesa e affiancano a Kean Di Maria, siccome Milik è destinato per qualche settimana ai box; tra i biancocelesti, pronti a vendicare il netto 3 a 0 di novembre, potrebbero regalare una chance a Maximiano tra i pali e a Vecino a metà campo, con Provedel e Luis Alberto che in quel caso andranno in panchina, dove sono già pronti a subentrare i vari Hysaj, Patric e Pedro.

Juventus-Lazio, queste le probabili formazioni:

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli, Fagioli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean. All.: Allegri.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Fischio d’inizio alle 21, dirige il Sig. Maresca.