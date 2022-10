Coppa Italia 22-23, Torino-Cittadella: le probabili formazioni

18-10-2022 08:33

Sedicesimi di finale questa sera allo stadio Grande Torino dove i padroni di casa affronteranno il Cittadella. Ha voglia di riscatto la formazione di Juric, reduce da una sconfitta di misura contro la Juventus, nella quale comunque non ha sfigurato, mentre gli ospiti non faranno sconti, visto che nel turno precedente hanno eliminato il Lecce ai supplementari.

Per la gara di questa sera contro il Cittadella, il tecnico granata Ivan Juric adotterà un ampio turnover per dare spazio a chi ha giocato meno durante l’anno. In porta sicuramente Berisha, il poco utilizzato Zima prenderà posto in difesa con Schuurs e Buongiorno. A centrocampo si rivede Ilkhan mentre sulle fasce si dovrebbe rivedere Vojvoda, opposto a Singo, entrambi partiti dalla panchina nel derby.

Gorini invece punta sul collaudato 4-3-1-2: anche per il tecnico veneto turnovere per dare spazio a chi in questo inizio di stagione ha giocato meno rispetto agli altri.

PROBABILI FORMAZIONI

Torino (3-4-2-1): Berisha; Zima, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ilhkan, Ricci, Vojvoda; Seck, Karamoh; Pellegri. Allenatore: Juric.

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Mattioli, Visentin, Frare, Donnarumma; Vita, Pavan, Branca; Antonucci; Tounkara, Beretta. Allenatore: Gorini.