Coppa Italia, al via il secondo turno: in campo le squadre di Serie A

La Coppa Italia 2021/2022 entra nel vivo con i trentaduesimi di finale. A una settimana dall’inizio della nuova Serie A, alcune formazioni del massimo campionato italiano entrano in scena con il debutto ufficiale nella nuova stagione. Parte ufficialmente la caccia alla coppa, che sarà assegnata l’11 maggio 2022 allo Stadio Olimpico di Roma.

Le sfide, che saranno in gara secca, prenderanno il via oggi, venerdì 13 agosto. In campo lo Spezia, che affronterà il Pordenone, con Genoa, Udinese e Fiorentina che ospitano rispettivamente Perugia, Ascoli e Cosenza. Domani, sabato 14 agosto, tocca a Verona e Cagliari: gli scaligeri affrontano il Catanzaro mentre i sardi se la vedranno col Pisa.

Il programma prosegue domenica 15 con l’Empoli che sfida il Vicenza, il Venezia che affronta il Frosinone e il Torino che ospita la Cremonese. Si chiude lunedì con Bologna-Ternana e Sampdoria-Alessandria

VENERDI’ 13 AGOSTO

17:45 Pordenone-SPEZIA

18:00 GENOA-Perugia

20:45 UDINESE-Ascoli

21:00 FIORENTINA-Cosenza

SABATO 14 AGOSTO

17:45 Benevento-Spal

18:00 Cittadella-Monza

20:45 VERONA-Catanzaro

21:00 CAGLIARI-Pisa

DOMENICA 15 AGOSTO

17:45 EMPOLI-Vicenza

18:00 Parma-Lecce

20:45 VENEZIA-Frosinone

21:00 TORINO-Cremonese

LUNEDI’ 16 AGOSTO

17:45 Crotone-Brescia

18:00 BOLOGNA-Ternana

21:00 SAMPDORIA-Alessandria

