Coppa Italia, Cruz: "I nerazzurri possono vincere a Torino"

Julio Cruz, ex attaccante dell’Inter, ha parlato nel corso di un’intervista concessa al Corriere dello Sport, tornando sull’impresa contro la Juventus nella stagione 2003-04, quando i nerazzurri vinsero a Torino: un bel ricordo che “El Jardineiro” spera possa portare fortuna alla sua ex squadra.

“E chi se la dimentica. Venivamo da un inizio difficile che costò la panchina a Cuper. Partita straordinaria, vincemmo 3-1 con due miei gol”.

Proprio l’ex attaccante neroazzurro ci prese gusto ad esultare in casa della Juve, alla quale ha segnato più di tutte: 10 reti. E Cruz segnò ai bianconeri anche in Coppa Italia…era la stagione 2007-08, quando i neroazzurri eliminarono la Juve: un altro 3-2 basterebbe pure stavolta all’Inter.

“Sono ottimista, ce la può fare. Mi spiace di come sia finita all’andata, non meritava la sconfitta. Sarà dura, però l’Inter ha tutto per poter vincere e volare in finale. Da troppi anni manca una coppa, è arrivato il momento di rivincere un titolo”.

OMNISPORT | 09-02-2021 10:44