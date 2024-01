Coppa Italia, date e orari dei quarti: può cambiare calendario Serie A

La prossima settimana andranno in scena i quarti di finale della Coppa Italia. Occhio alla sfida Juve-Salernitana che può cambiare il calendario del Napoli

04-01-2024 10:12

Manca soltanto un pezzo per completare il puzzle dei quarti di finale di Coppa Italia. La competizione ha perso già due possibili protagoniste come Napoli ed Inter, finite per essere travolte rispettivamente da Frosinone e Bologna. Stasera tocca alla Juventus evitare la beffa in casa contro la Salernitana per conquistare il pass per il turno successivo. A tal proposito potrebbe subire delle modifiche il calendario di Serie A, tenendo conto proprio degli impegni legati al trofeo nazionale.

Il calendario dei quarti di Coppa Italia

Il programma di Coppa Italia verrà definito soltanto in giornata. Ma è molto probabile, stando alle informazioni attuali, che i quarti di finale verranno inaugurati dal derby dell’Appennino tra Fiorentina e Bologna martedì 9 gennaio alle ore 21. A quel punto il giorno dopo alle ore 18 ci sarebbe quello della capitale, molto atteso, tra Roma e Lazio. Mercoledì 10 gennaio avrà anche un posticipo serale: Milan-Atalanta col ritorno di De Ketelaere a San Siro. Si chiude quindi giovedì 11 gennaio alle ore 21 col Frosinone che affronta la vincente di Juve-Salernitana.

Martedì 9 gennaio ore 21 Fiorentina-Bologna

Mercoledì 10 gennaio ore 18 Lazio-Roma

Mercoledì 10 gennaio ore 21 Milan-Atalanta

Giovedì 11 gennaio ore 21 Juventus/Salernitana-Frosinone

Il Napoli osserva la Juve: ecco perché

La partita di stasera tra Juventus e Salernitana potrebbe avere un impatto sul calendario del Napoli. Qualora i bianconeri passassero il turno il derby campano verrebbe anticipato a sabato 13 gennaio. Ricordiamo che il match, valevole per la 20a giornata di Serie A, attualmente è in programma per domenica 14 gennaio alle ore 15. Naturalmente chi aspetta con maggiore fermento l’incontro che avverrà tra poche ore è il Frosinone che spera di bissare l’incredibile successo ottenuto proprio sui partenopei e accedere alle semifinali del torneo.

Le difficoltà della Roma e un calendario complicato

Il più polemico di tutti, però, al solito è stato José Mourinho. Al netto della querelle contro Massimo Mauro, il tecnico portoghese ritiene di non avere armi in suo possesso per fronteggiare i numerosi impegni di questi giorni. In particolar modo la difesa è il reparto maggiormente falcidiato e che necessiterebbe rinforzi immediati. Atalanta, Lazio e Milan in pochi giorni le partite in calendario per la Roma che si giocherà in una settimana una bella fetta di futuro tra l’ambizione Champions e la possibilità di lottare per un trofeo.