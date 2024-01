Roma-Cremonese 2-1, Mourinho polemico dopo la gara di Coppa Italia: che bordata a Massimo Mauro

La Roma conquista la qualificazione ai quarti di Coppa Italia superando in rimonta la Cremonese. Mourinho soddisfatto: "Siamo uniti, ci vuole rispetto per quello che diamo"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Anche quest’anno la beffa sembrava dietro l’angolo, alla fine – però – ha avuto la meglio la qualità della Roma, che ha superato in rimonta la Cremonese centrando così la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. Nel post partita José Mourinho si dice soddisfatto del risultato e riserva una bordata all’opinionista Mediaset (assente in studio) Massimo Mauro.

Cremonese al tappeto, Roma avanti in coppa: Mourinho contro Mauro

Non appena arrivato davanti alle telecamere di Canale 5, Mourinho chiede se sia in studio Massimo Mauro. Quando gli viene chiesto cosa avrebbe voluto dirgli, lo Special One risponde così: “Per un ex calciatore non rispettare gente che mangia nello stesso piatto è una brutta cosa. Lui in questo piatto ha mangiato e ci mangia ancora, perché non viene in studio solo a mostrare la sua bella faccia. Bisogna avere rispetto per le nostre difficoltà, per tutto quello che diamo”. La stoccata è servita e il messaggio recapitato. Si attende la replica dell’opinionista Mediaset, ex calciatore di Juventus e Napoli.

La Roma soffre ma poi si qualifica ai quarti di Coppa Italia: l’analisi di Mou

“Abbiamo fatto il massimo per non soffrire tanto. Non penso ci sia una squadra in Italia che sia riuscita a vincere una partita con un solo difensore centrale o magari sì, ma è difficile – ha detto l’allenatore della Roma -. Siamo tutti uniti e diamo il massimo. In difesa avevamo Celik ammonito e non è neppure un centrale, Llorente con giallo, poi mi sono fidato della velocità di Kristensen. In fase di finalizzazione ho messo più gente: Dybala a creare, Azmoun più dietro, El Shaarawy a sinistra. Se fossimo usciti oggi, saremmo morti di stanchezza e anche di soluzioni. Alla fine abbiamo vinto meritatamente contro una squadra che non è di Serie B”.

Ora il derby di Coppa Italia con la Lazio: Mourinho frena

“Non so come arriveremo al derby con la Lazio, prima abbiamo una partita importantissima domenica con l’Atalanta. Siamo questi. E siamo uniti: se chiedessi a Lukaku di giocare come difensore centrale, giocherebbe come difensore centrale – afferma Mourinho -. Vediamo come arriviamo alla sfida con la Lazio: perderemo anche Azmoun, che parte per la Coppa d’Asia. Sono contento del risultato, ma è dura. Disputare più di 20 partite senza Smalling è drammatico e non ci sarà Ndicka, che stava raggiungendo un livello di gioco alto”.