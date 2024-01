Juve-Roma continua, l’abbraccio di Mourinho a Huijsen diventa un caso: il Frosinone beffato

Il difensore olandese Dean Huijsen era a un passo dal Frosinone ma ora la situazione sembra cambiata: la Roma irrompe sul giocatore con l’agente che lo spinge verso la capitale facendo arrabbiare la Juve

03-01-2024 19:15

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Normali storie di mercato o forse no. Il mercato offre sempre qualche colpo di scena o un momento imprevedibile anche quando si tratta di operazioni che gli operatori di mercato giudicano di contorno. L’ultimo caso vede coinvolte Juventus, Roma e Frosinone con al centro il difensore olandese Dean Huijsen.

La trattativa con il Frosinone

La Juventus sembra avere aperto da tempo un canale privilegiato con il Frosinone. La società ciociara si è dimostrata molto brava nel valorizzare i giovani calciatori che i bianconeri hanno mandato in prestito come avvenuto in questa stagione per Soulé e Barrenechea. E la Vecchia Signora voleva insistere su questa strada spendendo alla corte di Eusebio Di Francesco anche il difensore olandese Dean Huijsen.

L’inserimento della Roma

Sembrava tutto fatta, per gli operatori di mercato si trattava di un’operazione praticamente già chiusa da 15 giorni ma proprio al momento di definire tutto e mettere nero su bianco arriva la giravolta che non ti aspetti. A mettere un po’ di pepe sulla situazione ci pensa l’agente del giocatore olandese che avrebbe bloccato il passaggio al Frosinone quando si è aperta la possibilità di portare il suo assistito alla corte di José Mourinho alla Roma.

Il giocatore olandese avrebbe ricevuto delle garanzie da parte dello staff tecnico giallorosso sul suo possibile impiego, garanzie che gli sarebbero state date visto i problemi fisici di Ndicka, Smalling e Kumbulla.

Sui social a far scalpore è anche un video che risale alla sfida dell’Allianz Stadium con José Mourinho che a fine partita va ad abbracciare e salutare il giovane difensore olandese e per i tifosi si tratta di un indizio di mercato.

La posizione della Juventus

La Juventus però sembra determinata ad adottare una linea dura. I bianconeri vogliono rispettare il patto raggiunto con il Frosinone anche perché ritengono che un prestito in Ciociaria possa rappresentare la tappa migliore per il giovane difensore olandese per giocare con continuità e acquisire esperienza senza le pressioni di una piazza importante.