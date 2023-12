Frosinone-Juve, abbraccio ad Allegri e visita nello spogliatoio bianconero: bufera su Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge

I gesti dei gioielli bianconeri in prestito ai ciociari alimentano le reazioni velenose dei tifosi non juventini e scatena la polemica sul web. I bianconeri applaudono, invece, Allegri e i giovani

23-12-2023

Giornalista pubblicista, redattore e autore, collabora da quasi 15 anni con il giornale dalla sua città, è content creator per diversi siti di divulgazione. Per Virgilio Sport segue i protagonisti del pallone ed è capace di trasformare in video tutto ciò che tocca

La Juventus espugna lo Stirpe di Frosinone grazie all’incornata di Dusan Vlahovic a dieci minuti dal novantesimo che fissa l’1-2 finale e, almeno per il momento, blinda il secondo posto in classifica.

Sui social, però, a far arrabbiare i non juventini e a scaldare i cuori di quelli bianconeri sono i gioielli che la Vecchia Signora ha girato in prestito ai ciociari: Matias Soulé, Kaio Jorge ed Enzo Barrenechea, con i primi due protagonisti di un affettuoso abbraccio a Massimiliano Allegri nel pre-partita e tutti e tre, al termine, a far visita nello spogliatoio juventino per un saluto agli ex compagni di squadra.

Tre punti fondamentali per i bianconeri

Tre punti e uno stuolo di non indifferente di polemiche per la Juventus, che supera 2-1 la trasferta con il Frosinone e allunga sul Milan, fermato ieri sera dalla Salernitana all’Arechi, al secondo posto della classifica. Per i bianconeri, la gara porta in dono la prima splendida gioia di Kenan Yıldız e il ritorno al gol di Dusan Vlahovic. Quella contro i ciociari, però, è anche l’occasione per la Vecchia Signora per ritrovare i diversi gioiellini in prestito, che tanto bene stanno facendo in giallazzurro.

Frosinone-Juve nella polemica

Parliamo, ovviamente, di Matias Soulé, Kaio Jorge ed Enzo Barrenechea, la cui gara è stata evidentemente oggetto di attenzioni particolari da parte dei tifosi di fede non bianconera, che non lasciano passare il caloroso abbraccio paterno tra Allegri, Soulé e Kaio prima del match.

Un bellissimo momento, che molti però non hanno gradito, alimentando polemiche e scatenando commenti feroci sul web. Apriti cielo, poi, quando il club di Torino condivide sulla propria pagina Instagram il video che ritrae i tre mentre fanno visita nello spogliatoio della loro ex squadra, tra abbracci e sorrisi.

Gli scatti dell’abbraccio e il video fanno il giro del web e attirano le ire degli haters. Qualcuno scrive: “Sono stati attenti a non far del male al papà” e ancora: “Succursali in Serie A e 6 punti già garantiti!!!“. In tanti, poi, commentano: “Amichevole in famiglia, complimenti!”, oppure: “É sembrata la scampagnata a Villar Perosa”, “Partitina di Natale in famiglia. Che squallore…“, “E anche questa vinta a tavolino ottimo”, “Oggi Juve A contro Juve B”. C’è anche chi chiede: “Aprire un’inchiesta” e anche qualche tifoso bianconero che ammette: “Sono juventino ma oggi Soulé davvero sotto tono a mio parere”.

Tifosi Juve applaudono Allegri e i gioielli bianconeri

Ma se c’è chi pensa male, dal lato juventino della barricata, fioccano le reazioni di soddisfazione e gli applausi per Allegri e i ragazzi in prestito al Frosinone. “Si perde e si gioca male per colpa sua a detta di qualcuno… ma nessun giocatore che ho visto o sentito parlare male del mister.. incredibile questa cosa”, si legge e poi: “Grazie mister. Se non ci fossi stato tu lo scorso anno saremmo affondati in maniera definitiva”. “L’anno prossimo tutti a casa“, scrive qualcuno e, infine: “Se viene abbracciato così, vuole dire che qualcosa di buono l’ha fatto questo signore qui… grande Max“.

Rivivi le emozioni della gara dello Stirpe

Frosinone, dalla Juve in arrivo anche Huijsen

Intanto, però, nelle ultime ore, le due squadre dovrebbero aver perfezionato e limato i dettagli per il passaggio in Ciociaria – con la formula del prestito secco – del giovane difensore olandese classe 2005, Dean Huijsen, che ha accettato la destinazione per trovare maggiore spazio e continuità. Per l’ufficialità dell’affare si attende solo l’apertura della sessione invernare del calciomercato, il prossimo 2 gennaio 2024.