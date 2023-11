Juventus, Yildiz come Soulè: la Next Gen funziona e sul web si scatena la bufera

L'eurogol di Yildiz con la Turchia conferma la bontà del parco-giovani della Juventus ma per i tifosi sarà sempre tutto inutile finchè ci sarà Allegri

19-11-2023 16:16

Da Chiesa a Yildiz e Soulé, la canzone è sempre la stessa: “Allegri non sa valorizzare i giovani”. Chiesa ritrovato in Nazionale con una doppietta, mentre alla Juve fa fatica a segnare; brillano anche i giovani ma non per merito del tecnico bianconero: Yildiz – calciatore turco, attaccante della Juventus Next Gen – ha segnato un gol con la nazionale nella partita vinta per 3-2 contro la Germania; Soulé – attaccante 20enne argentino mandato dai bianconeri in prestito al Frosinone – sta disputando una stagione di livello con 5 reti e 2 assist in 10 partite. Funzionano dunque i giovani della Juventus, funziona anche la Next Gen, ma l’allenatore della Vecchia Signora ha altre convinzioni di gioco e sui social è bufera tra i tifosi bianconeri.

I complimenti della Juve a Yildiz e la replica dei tifosi ad Allegri

Sul proprio account Twitter, arrivano pronti i complimenti della Juventus a Kenan Yildiz, attaccante classe 2005, per il gol messo a segno con la Turchia e l’esultanza alla Del Piero contro la Germania, al suo esordio in nazionale maggiore: “Gol all’esordio da titolare in nazionale maggiore per Yildiz. Complimenti Kenan, siamo orgogliosi di te!”.

Non mancano le repliche ironiche dei tifosi bianconeri contro Allegri: “Il nostro buon Max lo vedrebbe bene con centrale di difesa, lui sì che capisce realmente di calcio”. E ancora: “Facciamo ammuffire in panchina lui e Iling per giocare un gioco difensivo con solo 2 punte scandalose.

I bianconeri condannano la gestione di Allegri dei giovani

Sono scatenati i tifosi bianconeri contro Allegri per la gestione dei giovani specialmente della Next Gen: ” Abbiamo ragazzi con grandi qualità che giocano altrove e non in prima squadra alla Juve. Maledetto Allegri quando te ne andrai sarà la cosa più bella al mondo”.

C’è poi chi aggiunge: “Orgogliosi , certo. Ma se neanche lo fate giocare come merita… Speriamo allora di vederlo in premier al più presto.” E infine: “Qua abbiamo rischiato forse di aver trovato un futuro top player ma per Allegri sono meglio Vlahovic e Milik…”

Soulé fa bene al Frosinone ma Allegri lo ignora e sui social è bufera

Dopo la trafila con la Juve, Matias Soulé è stato ceduto in prestito dai bianconeri al Frosinone e si sta facendo le ossa in Serie A. Non tutti i tifosi sono convinti di questa scelta di mandarlo in prestito e condannano Allegri per non averlo voluto tenere in estate: “Allegri ha preferito tenere in attacco Vlahovic che non segna nemmeno a porta vuota e questa generazione di talenti come Soulé è mandata in prestito a rafforzare le altre squadre, quando è la Juve in primis ad averne bisogno.

C’è poi chi aggiunge: “”Kenan Yildiz, Samuel Iling Jr., Fabio Miretti, Nicolo Fagioli, Hans, Nicolussi Caviglia, Matias Soule. Tutti questi sono nelle mani di Massimiliano Allegri: generazione di talenti sprecati…”