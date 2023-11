Juve, Yildiz è l’ultimo gioiello per Allegri: prodezza con la Turchia di Montella e vittoria in Germania

L’avventura di Vincenzo Montella sulla panchina della Turchia continua con una vittoria di prestigio contro la Germania: in grande evidenza il 18enne attaccante della Juventus, Kenan Yilidz

18-11-2023 23:27

L’avventura di Montella sulla panchina della Turchia continua con una vittoria di prestigio sul campo della Germania. 3-2 il risultato finale a favore dei turchi che dopo aver strappato con anticipo la qualificazione ad Euro 2024 si tolgono anche la soddisfazione di un successo di prestigio e ora si candida a possibile squadra rivelazione della manifestazione che si terrà la prossima estate.

Yildiz: l’ultimo gioiello della Juventus

Prima partita da titolare per Kenan Yildiz e primo gol, anzi forse è meglio dire prima magia. L’attaccante classe 2005 di proprietà della Juventus è stato protagonista del gol del vantaggio. Rilancio impreciso da parte di Trapp che finisce per servire Ayhan che vede libero Yildiz sulla fascia sinistra, il giocatore della Juve rientra sul suo piede forte e con un tiro potentissimo manda la palla sotto all’incrocio dei pali portando in vantaggio la sua squadra.

Chiamatelo Yildiz il predestinato

La Juventus non è nuova a scoprire giovani talenti in giro per il mondo. Kenan Yildiz è solo l’ultimo di tanti giovani che nel corso degli ultimi anni sono arrivati al club bianconero. Nato e cresciuto in Germania, Kenan ha scelto la nazionalista sportiva turca. I primi passi nel mondo del calcio li ha mossi con la maglia del Jahn Ratisbona prima di vestire la maglia del Bayern Monaco. La Juve ha puntato i fari su di lui e lo ha portato in Italia nell’eatyate del 2022.

Con la squadra Primavera allenata da Montero ha messo a segno 15 gol in 37 presenze, poi nel dicembre del 2022 ha fatto il suo debutto nei professionisti con la Juventus Next Gen. Lo scorso 20 agosto il debutto in serie A nel match contro l’Udinese.

Per molti addetti ai lavori si tratta di un ragazzo dal grandissimo potenziale, una seconda punta che può agire anche da mezz’ala dotata di corsa e tantissima tecnica. E a 18 anni già sembra avere un arsenale completo.

Montella: il Re Mida turco

Vincenzo Montella si è saputo far apprezzare in terra turca come allenatore grazie al suo lavoro con Adana Demirspor e quando c’è stato da sostituire l’esonerato Stefan Kuntz, la federazione turca ha subito pensato a lui (ora ricopre anche il ruolo di supervisore dell’Under21 della Turchia). Impatto più che fortunato con la nuova realtà visto che è arrivata subito la vittoria esterna contro la Croazia e poi quella contro la Lettonia che è valsa la qualificazione. Ora a impreziosire il tutto anche il successo contro la Germania.