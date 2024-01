Roma, è già cominciato il dopo Mourinho: spuntano i nomi di Palladino, Italiano e Pioli

La società giallorossa sembra tenere in stand by il rinnovo di contratto di José Mourinho che nel frattempo rifiuta il Brasile e sui social i tifosi romanisti passano all’attacco

03-01-2024 17:54

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Solo José. I tifosi della Roma hanno deciso e da tempo di avere come leader l’allenatore di Setubal. Mourinho è diventato il condottiere a cui il tifo giallorosso si è legato visceralmente nel corso di due anni e mezzo e un possibile addio del tecnico non viene preso neanche in considerazione.

Mourinho: rinnovo congelato

A pensarla in maniera diversa è invece la proprietà giallorossa con i Friedkin che hanno postato molta più freddezza nei confronti di Mourinho di quanto ci si aspettasse. Da tempo i sostenitori giallorossi attendono la firma sul rinnovo di contratto che lega il tecnico alla Roma fino alla fine della stagione. Ma le cose stanno prendendo una piega decisamente diversa. Al momento la società sta facendo altre valutazioni e potrebbe anche decidere di andare in una direzione diversa. Il tecnico invece sembra determinato nel continuare la sua avventura alla Roma al punto che avrebbe anche rinunciato alla possibilità di allenare il Brasile.

Roma: i candidati per la panchina

La situazione resta in evoluzione: difficile pensare che una decisione definitiva avvenga nel giro di settimane. La sensazione è che in casa Roma si vuole attendere il più possibile prima di scegliere la guida tecnica (o se riconfermarla). Ma ovviamente non si potrà arrivare impreparati in caso di un addio dello Special One.

Nella capitale il nome più caldo è quello di Raffaele Palladino. Il tecnico di Mugnano di Napoli arrivato al Monza nella scorsa stagione ha dimostrato di essere un allenatore preparato con i brianzoli che sono una delle squadre più solide della serie A. Palladino piace tanto anche al Napoli che lo tiene in considerazione per la prossima stagione ma sarebbe entrato prepotentemente nel dibattito anche per la panchina della Roma.

Insieme a lui, i nomi che si fanno con maggiore frequenza sono quelli di Vincenzo Italiano, che con la Fiorentina si sta rendendo protagonista di un campionato di vertice e a sorpresa, e anche tanta, quello di Stefano Pioli; la cui avventura sulla panchina del Milan potrebbe arrivare a conclusione alla fine della stagione.

Roma: tifosi sul piede di guerra

I tifosi della Roma hanno dimostrato di avere idee molte chiare anche nel corso delle ultime settimane. Quando sono emerse le prime voci di un possibile arrivo di Leonardo Bonucci nella Capitale, c’è stata presa di posizione molto forte da parte dei fan giallorossi che si sono opposti in maniera decisa all’arrivo dell’ex difensore della Juventus.

Un addio di José Mourinho sarebbe visto alla stessa stregua: “C’è qualche dirigente della Roma che probabilmente è stufo dei soldout allo stadio e studia ogni possibile mossa per portarci alla media di 20mila spettatori e quindi le voci su Bonucci, Palladino e Pioli”.