Serie A, gli squalificati: la decisione del Giudice Sportivo su cori Vlahovic e incidenti in Juve-Roma

Mano pesante del Giudice Sportivo dopo gli incidenti in Juve-Roma: ammende a entrambi i club per il comportamento delle rispettive tifoserie. Tutti i provvedimenti.

02-01-2024 17:24

Quattro calciatori squalificati per un turno, due tecnici e multe pesanti per i responsabili degli incidenti e dei cori offensivi allo Stadium in occasione di Juventus-Roma. C’era grande curiosità a proposito dei provvedimenti del Giudice Sportivo dopo le gare della diciottesima giornata di Serie A. Il diretto interessato, Gerardo Mastrandrea, ha usato la mano pesante soprattutto sui facinorosi di Torino.

Juventus-Roma: il caso Vlahovic e il seggiolino lanciato

Avevano fatto scalpore e provocato sdegno, infatti, le denunce riguardanti cori di stampo razzista da parte dei tifosi giallorossi sistemati nel settore ospiti e indirizzati a Dusan Vlahovic, così come l’immagine del seggiolino divelto dallo stesso settore e lanciato in un altro occupato dai supporter bianconeri. Cori e tafferugli che non sono sfuggiti agli ispettori federali, che hanno annotato tutto sul loro taccuino.

Incidenti Juve-Roma: mano pesante del Giudice Sportivo

Proprio in considerazione del rapporto degli ispettori, il giudice ha sanzionato la Roma con un ammenda di 12mila euro “per avere suoi sostenitori, al 30° del secondo tempo, intonato un coro becero nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato un seggiolino in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria causando il leggero ferimento di uno spettatore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”. Punita pure la Juventus con tremila euro di ammenda: “per avere suoi sostenitori, all’11° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bicchiere di plastica semi-pieno e nel recinto una lattina; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Serie A, quattro calciatori e due tecnici fermati per un turno

Intanto un calciatore bianconero, come previsto, è stato appiedato per un turno. Manuel Locatelli, ammonito nel corso del match contro la Roma, salterà la prossima trasferta di campionato contro la Salernitana. Un turno di stop anche per Maric (Monza), Cacace (Empoli) e Ferguson (Bologna). Curiosità: fermati per un turno anche due allenatori, Palladino e Mazzarri, espulso da Di Bello nel turbolento finale di Napoli-Monza. Per il tecnico napoletano dei brianzoli anche un’ammenda di cinquemila euro.