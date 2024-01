Coppa Italia, Roma-Cremonese, info, formazioni, orario e dove vederla in tv e in streaming

Cresce l'attesa per la sfida tra gli uomini di Mourinho e quelli di Stroppa: ai quarti per la vincente ci sarà la sfida con la Lazio di Maurizio Sarri. Tutte le informazioni.

02-01-2024 11:49

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

Dopo i festeggiamenti di Capodanno, tifosi e appassionati si apprestano a godersi le gare di Coppa Italia 2023/24. Tra le varie gare degli ottavi di finale, c’è anche quella tra Roma e Cremonese. Mercoledì 3 gennaio, Mourinho ospiterà la squadra di Stroppa, militante in Serie B. Primo impegno ufficiale in quest’edizione del torneo per i giallorossi, che affronteranno i grigiorossi arrivati agli ottavi dopo le vittorie contro Crotone e Cittadella. C’è la possibilità di assistere al derby capitolino ai quarti di Coppa Italia, dove la vincente tra Roma e Cremonese affronterà la Lazio di Sarri.

Coppa Italia, Roma-Cremonese: dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida tra Roma e Cremonese, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/24, è in programma domani, mercoledì 3 gennaio, con fischio d’inizio alle 21 sotto i riflettori dell’Olimpico. La gara sarà visibile in diretta tv e in maniera gratuita su Canale 5, mentre sarà possibile seguirla anche in streaming sull’app di Mediaset Infinity o sul sito mediasetinfinity.mediaset.it.

Partita Coppa Italia: Roma-Cremonese

Roma-Cremonese Data e orario: mercoledì 3 gennaio ore 21

mercoledì 3 gennaio ore 21 Diretta tv: Canale 5

Canale 5 Diretta streaming: Mediaset Infinity

La probabile formazione della Roma

La Roma di Mourinho è reduce dalla sconfitta di misura esterna contro la Juventus di Allegri. L’attenzione per i giallorossi ora si sposta sui quarti di finale contro la Cremonese, dove in caso di vittoria andranno a giocarsi un posto in semifinale nel derby contro la Lazio di Sarri. Ma, un occhio è rivolto già al prossimo e importante impegno in campionato contro il Sassuolo, motivo per cui l’allenatore portoghese opterà per un ampio turnover.

Tra i pali il portiere Svilar, mentre in difesa Celik, Llorente e Cristante. Sulla fascia destra di centrocampo ci sarà Karsdorp al posto di Kristensen, mentre a sinistra El Shaarawy. Al centro Bove, Paredes e Pellegrini. Riposo per Dybala e Lukaku: al loro posto Azmoun e Belotti.

Roma (3-5-2):Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Azmoun, Belotti. All.: Mourinho.

La probabile formazione della Cremonese

La Cremonese arriva ad affrontare la Roma agli ottavi di Coppa Italia dopo le vittorie contro Crotone e Cittadella. In Serie B, invece, la squadra di Stroppa è reduce dal ko esterno per 3-2 contro il Palermo, posizionandosi momentaneamente al quinto posto con 32 punti all’attivo. Contro i giallorossi Stroppa opta per il 3-5-2, con Jungdal tra i pali e la difesa affidata ad Antov, Ravanelli e Bianchetti. A centrocampo ci sono Collocolo, Castagnetti in regia e Pickel, mentre sulle fasce Ghiglione e Sernicola. Duo offensivo affidato a Vazquez e Okerere.

Cremonese (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Ghiglione, Collocolo, Castagnetti, Pickel, Sernicola; Vazquez, Okerere. All.: Stroppa.

Roma-Cremonese, la designazione arbitrale

A dirigere la sfida tra Roma e Cremonese sarà l’arbitro Luca Pairetto della sezione di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Moro di Schio e Garzelli di Livorno. Il IV Ufficiale sarà Camplone di Pescara, mentre al VAR ci sarà Meraviglia di Pistoia con Chiffi di Padova.

Coppa Italia, i precedenti tra Roma e Cremonese

In passato, tra Roma e Cremonese c’è solo un precedente in Coppa Italia. Nell’edizione 2022/23, i giallorossi sono stati mandati ko dai grigiorossi con il risultato finale di 2-1, per effetto delle reti di Dessers e l’autogol di Celik. Di Belotti l’unica rete segnata dai capitolini.