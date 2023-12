La classifica senza errori arbitrali, diciottesima giornata: il 2023 si chiude con una svista gravissima

Anche nell’ultimo turno dell’anno non mancano le sviste e gli errori dei fischietti. Il 2023 si chiude male per la Serie A, con l’ennesima partita falsata da un errore chiaro ed evidente del direttore di gara, non corretto – anzi colpevolmente ignorato – dal suo omologo in Sala VAR. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali di Serie A, aggiornata alla diciottesima di campionato.

Serie A, il clamoroso errore di arbitro e Var

La partita falsata da un grave errore dei direttori di gara è Genoa-Inter. Irregolare, infatti, la rete del momentaneo vantaggio nerazzurro, messa a segno da Arnautovic dopo una spinta, piuttusto chiara, di Bisseck ai danni di Strootman. Grave che un arbitro dell’esperienza e della caratura di Doveri non si sia accorto del fallo, ancor più grave che un addetto VAR dell’esperienza e della caratura di Irrati non lo abbia richiamato al monitor: e dire che stiamo parlando di due tra le figure più apprezzate e qualificate del movimento.

Errori arbitrali, le altre partite del 18mo turno

Nelle altre sfide, buona la direzione di Sozza del big match tra Juventus e Roma, nonostante qualche dubbio sulle decisioni chiave. Molto bene pure Marinelli in Milan-Sassuolo. Da rivedere la direzione di Di Bello in Napoli-Monza, dubbi sul rigore concesso in favore del Frosinone da Feliciani nel match contro la Lazio. Nelle altre sfide, manca forse un rosso a Zirkzee nel finale di Udinese-Bologna: il talentuoso attaccante rossoblu graziato da Orsato dopo un’entrataccia in ritardo non giudicata neppure fallosa.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2023-2024 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 45 INTER +1 44 JUVENTUS 43 JUVENTUS +3 40 MILAN 36 MILAN – 36 FIORENTINA 33 BOLOGNA -4 35 BOLOGNA 31 FIORENTINA – 33 ATALANTA 29 NAPOLI -2 30 ROMA 28 LAZIO -2 29 NAPOLI 28 ATALANTA – 29 LAZIO 27 TORINO -4 28 TORINO 24 ROMA +2 26 MONZA 22 MONZA – 22 GENOA 20 LECCE -1 21 LECCE 20 GENOA +1 19 FROSINONE 19 FROSINONE +1 18 UDINESE 17 CAGLIARI -2 16 SASSUOLO 16 SASSUOLO – 16 VERONA 14 UDINESE +1 16 CAGLIARI 14 EMPOLI -2 15 EMPOLI 13 VERONA – 14 SALERNITANA 12 SALERNITANA +4 8

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la quinta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

