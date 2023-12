Juventus-Roma, moviola: il mani di Vlahovic e il fuorigioco di Chiesa

La prova dell’arbitro lombardo Sozza nel big-match dell'Allianz Stadium analizzata ai raggi X, il fischietto lombardo ha ammonito solo due giocatori

31-12-2023 09:14

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Considerato tra gli arbitri più importanti in Italia, nel 2023 Simone Sozza – scelto da Rocchi per il big-match Juventus-Roma, ha diretto gare di prim’ordine tra cui Juventus-Napoli, Inter-Napoli e Inter-Milan. Sozza, 36 anni, ha già ricevuto i premi “Rosario Livatino” e “Un fischio tra le onde”. In Serie aveva diretto in totale 38 partite in carriera, fischiando 13 rigore ed estraendo per 172 volte il cartellino giallo e 5 volte il cartellino rosso. Ha arbitrato in carriera anche gare di Europa League, Conference League e di qualificazione agli Europei. In questa stagione – dove aveva finora diretto 5 gare con un bilancio di 1 successo per la squadra di casa e 4 vittorie per i club in trasferta, fischiando 5 calci di rigore, praticamente 1 per ogni match diretto (3 per i locali, 2 per gli ospiti) – ha avuto anche qualche passo falso ma come se l’è cavata ieri allo Stadium?

Clicca qui per vedere gli highlights di Juventus-Roma

I precedenti di Sozza con Juventus e Roma

La Juventus aveva incrociato Sozza in campionato in 4 differenti occasioni, dal match dello Stadium contro la Fiorentina nel 2021-2022, 1-0, alla trasferta del Dall’Ara della scorsa stagione, 1-1. In occasione di queste 4 partite l’arbitro ha sanzionato 2 penalty contro i bianconeri (a favore di Genoa e Bologna) e 1 per la Vecchia Signora (contro i felsinei). I giallorossi sono la seconda squadra più arbitrata dal fischietto milanese. Gli incroci erano infatti già 8 con 6 successi per la Roma (l’ultimo 4-1 contro il Cagliari in questa stagione), un pareggio e una sconfitta (contro l’Inter a San Siro).

Sozza ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegon con Marchetti IV uomo, Mazzoleni al Var e all’Avar Di Vuolo, l’arbitro ha ammonito solo due giocatori, uno della squadra di Allegri e l’altro della squadra di Mourinho: Locatelli (J), Paredes (R ). Recupero: 0’ pt, 6’ st

Juventus-Roma, i casi dubbi

Questi i principali episodi da moviola. Al 5’ la Roma reclama un rigore – Il tiro di Cristante che finisce sul palo viene deviato da Vlahovic con un braccio. È attaccato al corpo e non c’è nulla, la sala Var conferma la decisione di campo. Al 48’ Rabiot ha avviato un’azione, poi proseguita da Kostic, ed ha visto il suo inserimento in area premiato da un colpo di tacco di Vlahohic. Qualche dubbio iniziale sulla sua posizione al momento dell’ultimo passaggio, ma il check ha confermato che era partito in linea con i difensori della Roma.

All’88’ segna Federico Chiesa. da distanza ravvicinata, dopo essere stato favorito da un rimpallo in area. Il direttore di gara ha annullato poiché quella di Pellegrini (l’ultimo a toccare il pallone) non è stata considerata una giocata ma una semplice deviazione e quindi la posizione di Chiesa è stata considerata in fuorigioco. Sufficiente alla fine la prova di Sozza in Juventus-Roma.