Calciomercato Juve, Felipe Anderson nel mirino: Zielinski si allontana e il paragone con Mkhitaryan

La Juventus sta pensando di portare a Torino il calciatore brasiliano della Lazio, Felipe Anderson, che si libera a parametro zero alla fine della stagione ma sui social cominciano i primi dubbi

03-01-2024 15:39

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

La Juventus continua a essere molto attiva sul mercato. La società bianconera non vuole forzare la mano ma Cristiano Giuntoli è vigile ed alla ricerca di un’opportunità da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri sia per il presente che per il futuro. Un “mercato fatto di idee”, una frase che si è sentita spesso nel calcio italiano e che anche la Juve sembra aver abbracciato.

Calciomercato Juve, l’idea Felipe Anderson

L’ultima idea di mercato in casa Juventus non porta in Europa ma in Italia e in particolare a Roma. I bianconeri infatti starebbe seguendo con grande attenzione gli sviluppi intorno alla situazione contrattuale di Felipe Anderson. Il giocatore brasiliano sta trattando da tempo il rinnovo con la Lazio ma al momento non è ancora arrivata la fumata bianca e stando ai ben informati la Juve potrebbe inserirsi nella trattativa.

Il contratto del giocatore brasiliano scade la prossima estate, la Lazio non vuole perderlo a parametro 0 ma allo stesso tempo non sembra essere intenzionata ad andare oltre i 3,5 milioni di euro che ha offerto al calciatore per rinnovare. La Juve invece potrebbe spingersi più in là e mettere 4 milioni di euro sul piatto della bilancia.

Un’arma tattica per Allegri

Felipe Anderson potrebbe rappresentare un’arma tattica importante a disposizione di Massimiliano Allegri. Nel corso della sua avventura italiana e ancora di più negli ultimi anni sotto la guida di Maurizio Sarri, Anderson ha dimostrato di essere un giocatore molto duttile e capace di occupare più di una posizione nel reparto avanzato. Il ruolo naturale è quello di esterno ma all’occorrenza ha saputo agire anche da “falso nueve” o da seconda punta. Potrebbe diventare una risorsa per il tecnico toscano, al punto che qualcuno lo paragona a Mkhitaryan, che arrivato dalla Roma all’Inter, è diventato elemento preziosissimo per la sua esperienza e per la sua duttilità sotto la guida di Simone Inzaghi.

Si allontana la pista Zielinski

Se la pista Anderson sembra decisamente aperta, a chiudersi è la strada che porta a Piotr Zielinski. Anche il calciatore polacco ha un contratto in scadenza; un giocatore con caratteristiche che sarebbero servite nel centrocampo della Juventus, ma che sembrano servire anche all’Inter visto che sono proprio i nerazzurri ad essere ormai ad un passo dal polacco del Napoli che però dovrebbe sbarcare a Milano soltanto il prossimo giugno alla scadenza naturale del contratto.

Felipe Anderson non scalda i tifosi

La voce di una Juventus interessata a Felipe Anderson ha fatto immediatamente il giro del web con i tifosi della Juve che hanno preso subito posizione sull’argomento, tra chi la considera una mossa sensata considerata l’esperienza del giocatore, e chi invece boccia completamente la scelta. “Per me è un acquisto inutile – scrive Giuseppe – 4 milioni per lui mi sembrano del tutto sprecati. Tra i parametro zero è l’ultimo che avrei trattato” e ancora: “Anche numericamente siamo a posto con gli attaccanti, non capisco a cosa possa servire Anderson”.

