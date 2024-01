Coppa Italia, Juventus-Salernitana: info, orari, formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Esordio in quest'edizione del torneo per gli uomini di Allegri: le possibili scelte degli allenatori. Ai quarti, la vincente affronterà il Frosinone

03-01-2024 12:01

La Juventus è pronta al debutto in quest’edizione della Coppa Italia. La squadra di Massimiliano Allegri affronterà domani, giovedì 4 gennaio, la Salernitana di Inzaghi: chi vincerà la sfida, valida per gli ottavi di finale del torneo, sfiderà ai quarti il Frosinone di Di Francesco, che a sua volta ha espugnato il “Maradona” con lo 0-4 rifilato al Napoli di Mazzarri. Doppio incontro tra Juventus e Salernitana nel giro di quattro giorni, che si sfideranno anche nel prossimo turno di campionato.

Coppa Italia, JuvE-Salernitana: dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Juventus e Salernitana, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/24, è in programma domani, giovedì 4 gennaio: all’Allianz Stadium sarà calcio d’inizio alle 21. Tutte le gare del torneo saranno trasmesse in esclusiva sui canali Mediaset. Dunque, il match tra i bianconeri e i granata sarà visibile su Canale 5 e in streaming sull’app Mediaset Infinity, oltre che online sul sito sul sito mediasetinfinity.mediaset.it.

Partita Coppa Italia: Juventus-Salernitana

Juventus-Salernitana Data e orario: giovedì 4 gennaio ore 21

giovedì 4 gennaio ore 21 Diretta tv: Canale 5

Canale 5 Diretta streaming: Mediaset Infinity

La probabile formazione della Juventus

La Juventus, in campionato, è alle prese con la corsa verso la vetta della classifica, saldamente occupata dall’Inter di Simone Inzaghi. La formazione di Allegri non subisce una sconfitta in Serie A dal 23 settembre, in occasione della sfida contro il Sassuolo. Nell’ultimo turno, i bianconeri hanno conquistato il successo tra le mura amiche contro la Roma di Mou con il risultato di 1-0.

L’allenatore di Livorno, per la sfida di Coppa Italia contro la Salernitana, si affiderà al consueto 3-5-2, seppur applicando un po’ di turnover. Il primo cambiamento si vedrà tra i pali, facendo rifiatare Scezsny e dando una chance a Perin. In difesa si rivedrà Rugani, mentre a centrocampo spazio a Miretti e Iling Junior. In campo anche Locatelli, che nel prossimo turno di campionato sconterà un turno di squalifica. Davanti, possibilità di vedere il duo offensivo Yildiz-Milik.

Juventus (3-5-2): Perin; Rugani, Bremer, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling Jr.; Yildiz, Milik. All.: Allegri.

La probabile formazione della Salernitana

Situazione opposta in campionato per la Salernitana, fanalino di coda della classifica, che sta tentando di rialzare il capo dopo un inizio di stagione piuttosto complicato. Dall’arrivo di Filippo Inzaghi in panchina, subentrato a Sousa lo scorso 10 ottobre, i granata hanno messo a referto cinque sconfitte, tre pareggi e due vittorie, di cui l’ultima arrivata nello scorso turno contro il Verona.

L’allenatore di Piacenza, per la sfida in Coppa Italia contro la Juve, potrebbe puntare sul 4-2-3-1. Tra i pali Costil al posto dell’infortunato Ochoa, dietro alla linea difensiva composta da Sambia a destra al posto dell’uscente Mazzocchi, mentre a sinistra ci sarà Bradaric. Al centro, spazio a Fazio e Gyomber. A centrocampo Coulibaly affiancato da Legowski e Bohinen. Ikwuemesi agirà come centravanti, con Kastanos e Cabral alle sue spalle.

Salernitana (4-3-2-1): Costil; Sambia, Fazio, Gyomber, Bradaric; Legowski, Coulibaly, Bohinen; Kastanos, Cabral; Ikwuemesi. All.: Inzaghi.