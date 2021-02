Coppa Italia: semifinali | Dove vedere le partite

Si completa il quadro delle semifinali della Coppa Italia. Chi raggiungerà la Juventus in finale? Sarà il Napoli, campione uscente, ripetendo perciò la stessa finale dell’ultima edizione oppure l’arrembante Atalanta che dopo aver sfiorato la vittoria nella competizione solo due anni fa, adesso ha ambizioni di grande squadra? La risposta questa sera in Atalanta-Napoli, gara di ritorno della semifinale che all’andata terminò 0-0. Le due squadre non vivono un periodo di forma smagliante alternando vittorie e prestazioni importanti con altre partite più modeste senza risultati. Gattuso è quasi separato in casa, non rispetto alla squadra ma rispetto alla proprietà della società. Gasperini, dopo la fuoriuscita del Papu Gomez, dove gestire una fase di rinnovamento della sua macchina perfetta.

Il match sicuramente non sarà impalpabile come quello di una settimane fa. In palio c’è una fetta importante di credibilità ed entusiasmo per il prosieguo della stagione. Queste le probabili formazioni che i mister dovrebbero far scendere in campo. In coppa Italia come noto valgono le regole delle gare a eliminazione diretta, perciò al termine dei 90 minuti con il punteggio di 0-0 si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori. In caso di pareggio con gol passerà il turno il Napoli (in virtù del valore doppio dei gol segnati in trasferta) che si qualificherebbe ovviamente anche in caso di vittoria. L’Atalanta perciò ha un solo risultato a disposizione: la vittoria.

Dove vedere Atalanta-Napoli di Coppa Italia in tv e streaming | Orario

Atalanta-Napoli si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo, mercoledì 10 febbraio con inizio alle ore 20.45. La partita è trasmessa in diretta tv da Rai1 e per fruirla in streaming bisogna utilizzare RaiPlay.

Se preferite seguirla con un live testuale, la migliore cronaca è quella di Virgilio Sport.

VIRGILIO SPORT | 10-02-2021 08:30